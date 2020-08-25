Тина Кунаки опубликовала впервые свадебные фото с Венсаном Касселем по случаю годовщины брака

Ровно два года назад, 24 августа 2018 года, Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились в небольшом городке Бидарт на юго-западе Франции (недалеко от Биаррица, в котором у Касселя есть дом). И вторая годовщина брака 53-летнего актера и 23-летней модели позволила увидеть атмосферу той свадьбы. Тина решила опубликовать целую серию свадебных снимков у себя в инстаграме.

Здесь начинается наш путь к чему-то большему, — подписала она эти кадры.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Многие фото стали достоянием общественности впервые. На снимках видна подготовка жениха и невесты к торжеству, толпа гостей, среди которых можно различить членов семей Тины и Венсана.

Кассель тоже вспомнил в соцсети о семейной дате — на нескольких языках написал слово «да» и цифру 2 рядом с забавным видеороликом своей супруги.

Кунаки и Кассель познакомились на Ибице за два года до свадьбы. В то время Тине едва исполнилось 18 лет. Рассказывая о начале романа в интервью, Венсан признался, что не сразу понял, что их разница в возрасте составляет 30 лет.

Через четыре месяца после свадьбы стало известно, что супруги ждут ребенка. Весной 2019 года у них родилась дочь Амазони.

Венсан Кассель с отцом Тины Кунаки

…и с ее братом

Родители Тины Кунаки