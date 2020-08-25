Супруги создали «машину любви»

Супружеская чета из Великобритании отреставрировала 50-летний фургон, который купила за 50 фунтов стерлингов (около 5 тысяч рублей). Пара поделилась снимками прицепа до и после ремонта в группе Extreme Couponing & Bargains UK в Facebook, снискав всеобщее одобрение, сообщает The Sun

Когда супруги приобрели фургон, он был в ужасном состоянии. Снаружи с него сошла краска, и вся облицовка была покрыта мхом. Внутри дома на колесах валялись отвалившиеся от стен доски, мусор и вещи, оставшиеся от предыдущих хозяев. После реставрации фургон превратился в «машину любви». Пара добавила туда винтажный декор — угловую полку с вазами и статуэтками в виде собак, а также комод и диван. На всех окнах фургона супруги повесили шторы с орнаментом в розовый цветок, а на диваны положили одеяла из той же ткани, что и шторы, и кружевные подушки с плюшевыми мишками. Как рассказала хозяйка, часть вещей они купили поддержанными.

Многие участники группы Extreme Couponing & Bargains UK в Facebook, где пара разместила фотографии созданной «машины любви», были поражены результатом и похвалили супругов за проделанную работу. «Это просто восхитительно! Вы заслуживаете многих счастливых лет жизни!» — пожелал супругам один из пользователей сети.