«Спрос на доллары взлетел в 5 раз»: Белоруссия мчится к валютному кризису

Белорусский рубль продолжает катиться по наклонной вниз на фоне политического кризиса в стране и массовой скупки валюты гражданами, которые опасаются девальвации и пытаются спасти свои сбережения.Обменные пункты в Белоруссии уже столкнулись с дефицитом долларов и евро и один за другим переходят на работу «с оборота» — продавая только ту валюту, которую покупают у населения в течение дня. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник курс доллара достиг нового максимума с начала апреля, превышая в моменте 2,58 белорусского рубля за доллар.

За день белорусский рубль просел на 1,7%, а с начала августа — на 7% и торгуется в шаге от обновления исторического минимума. Предыдущий антирекорд он установил 22 марта — 2,65 рубля за доллар.

Евро, следуя за динамикой форекса, дорожает быстрее: на прошлой неделе он впервые в истории пробил отметку 3 рубля, а в понедельник шагнул еще на 1,2% вверх, достигая 3,04 рубля.

Понедельник начался в Белоруссии с очередей из желающих приобрести валюту, которые вынуждены ждать из-за того, что кассы пусты. «Если нужно купить, то просят ждать пока кто-нибудь продаст валюту», — рассказал Nexta один из подписчиков, который был вторым в очереди с утра и к часу дня так и не смог приобрести ни цента.

В обменниках Минска, к примеру в Технобанке на проспекте Независимости, в понедельник продавали только те доллары, которые сдавали граждане, сообщает корреспондент ТАСС.

«Мы работаем с оборота, сколько купили у населения, столько и продали», — рассказали в обменном пункте. В других точках аналогичная ситуация. В банке «Дарабыт» ТАСС рассказали, что при снятии со счета суммы больше тысячи требуется предварительный заказ суммы за 10 рабочих дней.

В Нацбанке Белоруссии признали наличие повышенного спроса населения на валюту и связали его с «ожиданиями девальвации».

Повышенный спрос наблюдается с четверга прошлой недели, в основном на доллары, в меньшей степени на евро, рассказал «Коммерсанту» топ-менеджер крупного банка в Белоруссии. Спрос на доллары, по его словам, взлетел в 5 раз: стандартный дневной запас в небольшом обменнике составляет 10-20 тысяч долларов, но сейчас спрос может составить 50 тысяч. «Соответственно все деньги за день заканчиваются», — поясняет собеседник «Ъ».

У банков «есть проблема с физическим наличием купюр» иностранной валюты, заявили Reuters в НацБанке, добавив, что сложностей с валютной ликвидностью в банковской системе нет.

Население скупает валюту на фоне слухов о том, что власти рассматривают возможность заморозки вкладов и введения запрета на валютные операции без разрешения КГБ.

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков в пятницу пытался успокоить людей, заверяя, что запрета на снятие валюты и ограничений на валютные операции не будет. Он также заявил, что Национальный банк «обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке».

Но на деле защищать белорусский рубль НацБанку практически нечем: его резервы составляют всего 9 млрд долларов, из которых лишь 4,5 млрд — это реальная иностранная валюта. Остальное — это золото, позиция в МВФ и «прочие активы».

Объем белорусских ЗВР уже сейчас ниже норматива МВФ, который рекомендует иметь сумму на оплату как минимум 3 месяцев импорта (10,5 млрд долларов).

Не имея возможности залить дополнительную валюту в рынок, НацБанк пытается поддерживать курс, изымая из системы избыток белорусских рублей, от которых избавляются граждане. В понедельник белорусский ЦБ принял решение ограничить выдачу банкам кредитов в нацвалюте, чтобы уменьшить объем ликвидности в системе. В августе спрос банков на кредиты овернайт существенно повысился, отмечает аналитик Moody’s Светлана Павлова: объем их задолженности перед Нацбанком по этому инструменту вырос с 9 млн рублей на 31 июля до 530 млн рублей на 24 августа. Белоруссии угрожает полноценный валютный кризис, предупреждает аналитик Nordea Эми Юань Жуан: платеженый баланс в стране хронически отрицательный (то есть экономика тратит больше валюты, чем зарабатывает), внешний долг в 4 раза превышает резервы ЦБ, и большая его часть — краткосрочная. Это займы, которые нужно рефинансировать или погасить в ближайшие 12 месяцев. Отсутствие валютной выручки из-за забастовок может осложнить погашение долга госпредприятиям, а угроза жестких санкций — отрезать Белоруссию от рынков капитала. Главным риском остается угроза военного вмешательства России, которая будет иметь «гигантские» последствия с одномоментной девальвацией белорусского рубля на 20% в считанные дни, считает Юань Жуан.

В этом случае, рассуждает она, Запад введет санкции, и вслед за белорусским рублем посыпется российский, который может обвалиться до 80 за доллар и выше.