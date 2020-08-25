СМИ: Ким Чен Ын уже давно в коме

В течение нескольких месяцев северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в коме. Такое предположение сделал помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин, его цитирует издание New York Post.

«Я думаю, что он в коме, но он не умер», — заявил Сон Мин, добавив, что телевизионные записи появлений Ына на публике смонтированы. Он также напомнил, что сестре Ына — Ким Е Чен — была передана часть обязанностей лидера.

Ранее сообщалось, что руководитель КНДР передал часть полномочий группе чиновников и назначил свою сестру фактически вторым лицом во властной структуре страны. Е Чен занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, а также ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.