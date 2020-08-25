Сил объяснил, почему не разрешает экс-жене Хайди Клум взять их детей с собой в Германию: «У нее есть скрытый план»

57-летний певец Сил прокомментировал заявления своей бывшей жены Хайди Клум, что он препятствует ей в вывозе их детей, 16-летней Хелен, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летней Лу, в Германию. Музыкант объяснил, что не дает на это свое согласие, так как считает, что у 47-летней модели ей скрытый план.

Я считаю, что у Хайди есть скрытый план, чтобы перевезти детей в Германию. Если ее запрос будет удовлетворен, то она сможет фактически перевезти детей от меня и из их дома в Лос-Анджелесе в Германию на неопределенный период времени, учитывая неопределенность влияния COVID-19 на эту страну и немецкие ограничительные меры на поездки, которые могут измениться в любое время и помешать детям покинуть Германию или въехать в Соединенные Штаты,

— говорится в его судебном заявлении.

Сил добавил, что, так как у него нет регулярного графика опекунства, он хочет как можно больше участвовать в жизни детей.

Хайди — знаменитость и гражданка Германии, и я обеспокоен тем, что, если ей разрешат взять детей в Германию, она может в одностороннем порядке решить не возвращать их в Соединенные Штаты,

— заключил он.

Напомним, что на днях Хайди Клум рассказала, что пыталась договориться с бывшим мужем, чтобы он отпустил с ней их детей в Германию: там звезде в октябре предстоят съемки нового сезона шоу «Топ-модель по-американски». Так как мирно решить проблему им не удалось, она была вынуждена обратиться в суд. Дети бывших супругов встали на сторону матери — они очень хотят вместе с ней отправиться в Европу (к тому же там живут их бабушка и дедушка, которых они давно не видели). Старшая дочь пары Лу (Сил не является ее биологическим отцом, однако он ее удочерил) даже написала письмо певцу с просьбой разрешить им поехать вместе с их мамой.