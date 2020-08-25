Сиара, набравшая 22 килограмма за беременность, вернулась к тренировкам спустя месяц после родов

Месяц назад 34-летняя Сиара и ее 31-летний супруг Рассел Уилсон в третий раз стали родителями — у супругов родился сын, которого они назвали Уином. За беременность звезда довольно сильно поправилась и уже сейчас готова активно начать избавляться от набранных килограммов. В инстаграме она рассказала, что завтра собирается приступить к тренировкам.

22 килограмма! Наш игровой план стартует завтра! Не знаю, насколько это будет легко, учитывая, что у меня сейчас трое детей. Буду очень усердно работать над этим. Вперед, мамочка!

— написала она.

Поклонники Сиары выразили уверенность, что вернуться в былую форму у звезды обязательно получится, и призвали ее не слишком усердствовать и с любовью относиться к своему телу.

Фигура певицы всегда вызывала восхищение у ее поклонников. Она не скрывала, что много занимается спортом и правильно питается, а также не забывает и про водный баланс. Сиара говорила, что ежедневно выпивает около семи литров воды.

Вы можете тренироваться целый день, но если вы питаетесь неправильно и не пьете достаточное количество воды, вы никогда не увидите те результаты, которые хотели бы видеть, — считает она.

Надо сказать, что во время беременности Сиара была довольно активна и продолжала работать до победного. Свой последний клип на песню Rooted, в котором она энергично танцевала тверк, звезда сняла всего за два месяца до родов.