Российские нефтяные компании в обход санкций торгуют оружием

Москва использует энергетические компании, чтобы получать оплату за экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» главарь «Рособоронэкспорта» Михеев.

Госкомпания, которая входит в «Ростех» и выполняет функции госпосредника по экспорту и импорту оружия, с ноября 2017 года находится под санкциями США, блокирующими долларовые расчеты.

С января 2018-го американский Минфин имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в «существенные сделки» с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции, передает Финанс.ру.



В этих условиях, по словам Михеева, Рособоронэкспорт предлагает клиентам «альтернативные виды расчетов, не только валютными средствами, но и различными группами товаров», то есть по бартеру.

В этих сделках задействованы «энергетические партнеры, российские операторы», сообщил он, добавив, что в этом случае «осуществляются расчеты энергоносителями».

До конца 2020 года, по словам Михеева, страна-агрессор поставит за рубеж вооружение на сумму более 6 млрд долларов.

Судя по статистике ФТС, в бартерный или бесплатный режим поставки российского вооружения перешли два года назад, обращали внимание аналитики Райффайзенбанка: с 2018 года таможня зафиксировала скачок экспортных поставок машин и оборудования на 11,1%, которые — как ни парадоксально — не принесли ни доллара дополнительных доходов.

На начало 2019 года дебиторская задолженность на балансе «Рособоронэкспорта», включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигла 812,9 млрд рублей, или 11 млрд долларов в пересчете по текущему курсу.