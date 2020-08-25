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Рэперша в облегающем платье в стиле 90-х восхитила фанатов своей фигурой

Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия поделилась фотографией в облегающем наряде и порадовала поклонников. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 30-летняя знаменитость позирует в мини-платье в стиле 1990-х годов с логотипом культовой баскетбольной команды Chicago Bulls. Пост набрал более 530 тысяч лайков.

Фигура и внешний вид исполнительницы восхитили ее поклонников. «Сногсшибательна!», «Боже, ты такая горячая», «Мне очень нравится этот образ», «Вот это тело!», «С каждым днем она становится только моложе» — высказывались они.

25 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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