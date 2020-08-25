Престарелую Сару Джессику Паркер застукали на пляже в купальнике пенсионеров

Один из любимых видов отдыха у 55-летней Сары Джессики Паркер, как ни банально, — пляжный. Летом ее часто можно встретить на пляже недалеко от Нью-Йорка, где она отдыхает после трудовых будней, читая книги и принимая солнечные ванны.

Вчера звезда сериала «Секс в большом городе» вновь отправилась в Хэмптонс вместе со своим 58-летним супругом Мэттью Бродериком, чтобы насладиться последними летними днями на берегу океана.

Загар Сару, похоже, не слишком интересует — бикини она предпочитает закрытые купальники. Но это не мешает ей всякий раз демонстрировать свою подтянутую фигуру и восхищать своей формой поклонников по всему миру.

Впрочем, актрисе приходится сталкиваться и с негативом в соцсетях. К примеру, недавно один из интернет-пользователей назвал звезду слишком претенциозной, после того как она поделилась своими впечатляющими знаниями о кино. В инстаграме она опубликовала снимок с цитатой из фильма «Свояки» 1979 года и призвала поклонников придерживаться правил социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.

После едкого комментария подписчика Сара выразила свое недоумение:

Что претенциозного в фотографии тротуара? Нельзя ли быть более деликатным?

Тогда он еще раз съязвил, отметив, что пафосен не снимок, а ее комментарий.

Я понимаю, что вы образованная и начитанная актриса. Но не все мы такие и не понимаем, о чем вы говорите,

— отметил он.