Пэрис Хилтон рассказала, что Ким Кардашьян вдохновила ее на то, чтобы заморозить свои яйцеклетки «для будущего»

39-летняя Пэрис Хилтон пока еще не познала радость материнства, однако о потомстве задумывается. Звезда призналась, что решила заморозить свои яйцеклетки. А вдохновила ее на это ее подруга Ким Кардашьян, которая и сама это делала, а затем использовала их для рождения сыновей Сейнта и Псалма и дочери Чикаго.

У меня был действительно удивительный разговор с Ким об этом. Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена ею, что на самом деле сделала это. Я думаю, что каждая женщина должна это сделать, потому что вы действительно можете контролировать это и не оказаться в положении, когда вам срочно нужно выйти замуж,

— призналась она в интервью The Sunday Times.

Пэрис добавила, что на самом деле очень хотела бы иметь детей.

Я одержима тем, чтобы наряжать их и чтобы у меня была мини-я,

— сказала Пэрис.

Сейчас звезда встречается с бизнесменом Картером Реумом. И, по ее словам, он — именно тот мужчина, с которым она хочет связать всю свою жизнь.

Наконец-то я нашла свою идеальную пару, кого-то, с кем я хочу провести остаток своей жизни и создать семью. Я уже говорила раньше в других отношениях: «Он тот самый». Но делала это просто потому, что всегда хотела изобразить, что я счастлива, у меня идеальная жизнь и идеальный парень. Но я никогда по-настоящему этого не чувствовала. Я просто играла,

— призналась она.

С Картером Пэрис встречается с начала этого года. По словам инсайдеров, в их отношениях все более чем серьезно, так что помолвка и свадьба, вполне возможно, не заставят себя долго ждать.

Картер Реум