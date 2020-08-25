Ольга Бузова оказалась дворянкой

Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась своими дворянскими корнями. Она также пояснила, что в ее роду есть как русские, так и украинские корни. Об этом Инста-дива рассказала в эфире YouTube-шоу «Ламборджинсы».

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — пояснила Бузова.

Певица также призналась, что гордится своими песнями, в особенности хитом «Мало половин», который набрал рекордное количество просмотров и прослушиваний. По словам певицы, этой песней она положила начало танцевальным флешмобам в России. Композицию она считает «мегахитом на все века».