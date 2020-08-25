«Никогда не чувствовала себя более счастливой»: Клаудия Шиффер показала, как отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, 25 августа, супермодель 90-х Клаудия Шиффер отмечает 50-летие. На своей страничке в инстаграме звезда уже опубликовала видео, на котором она задувает свечи на именинном торте.

Клаудия также поделилась своими размышлениями, каково это — отметить полувековой юбилей.

Мне очень повезло, что я люблю то, что я делаю. Я также считаю, что возраст нужно праздновать и уважать. Не зря в день рождения у нас всегда есть вечеринки и торт — именно так я отношусь к тому, что становишься все старше и старше.

Я так счастлива, что мне исполняется 50 лет, и я никогда в жизни не чувствовала себя более уверенной и счастливой. Я не пытаюсь выглядеть или чувствовать себя моложе, я с распростертыми объятиями принимаю настоящий момент,

— написала модель.

Подготовку к юбилею Шиффер начала заранее — на прошлой неделе она охотно разбирала архивы и делилась с подписчиками детскими фотографиями, своей первой обложкой и старыми видео.

Продолжила Клаудия и экскурсию по своей гардеробной. Несколько месяцев назад она уже показала часть уникальных нарядов в ее коллекции. В свой день рождения модель продолжила этот рассказ.

Теперь она показала сделанное специально для нее платье от Balmain (именно в нем она и отмечает день рождения), золотой бомбер и ботфорты от Versace, в которых она снималась для кампании бренда в 1994 году, а также свою коллекцию сумок от Chanel.

Напомним, в 90-е Шиффер была одной из муз креативного директора Карла Лагерфельда, часто принимала участие в показах и регулярно снималась для рекламных кампаний французского бренда.

О своем возрасте Клаудия, у которой есть трое детей: 17-летний Каспер, 15-летняя Клементина и 10-летняя Козима, и раньше говорила весьма спокойно, называя старение «естественным процессом».

В свое время я слышала много замечательных комплиментов. Но затем вы переходите к следующему этапу жизни и просто двигаетесь дальше. Необязательно, чтобы всю жизнь вас называли красивой. Это хорошее воспоминание, но потом приходит следующее поколение.

Для меня это естественное дело: уступить, не завидовать и не ревновать. Я не могу придумать ничего ужасней, чем если бы вы сказали: «Есть волшебная таблетка, приняв которую вы снова будете выглядеть на 20 лет»,

— признавалась Шиффер.