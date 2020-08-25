Наталья Орейро показала, как она выглядела в 15 лет

Наталья Орейро довольно рано пришла в мир шоу-бизнеса. Недавно звезда показала, как выглядела во времена, когда к ней только пришла слава.

Наши зрители узнали уругвайскую актрису Наталью Орейро после выхода в конце 1990-х популярнейшего сериала «Дикий ангел», в котором ей досталась главная роль.

Однако на тот момент за плечами Натальи уже было множество самых разных проектов — причем не только в кино.

Орейро начала свой путь к славе в детстве, занявшись в 8 лет актерским мастерством. В 12 лет будущая звезда стала активно ходить на кастинги в рекламные ролики, а в 14 попала на телевидение.

В 15-летнем возрасте Наталья впервые снялась для обложки глянца.

Недавно знаменитость вспомнила о той фотосессии, которая осталась в ее памяти на всю жизнь.

«Невинный взгляд — даже, наверное, испуганный», — оценивает сейчас обложку со своим участием 43-летняя актриса.

По словам Орейро, для этой фотосессии в небольшом журнале ей пришлось самостоятельно сделать себе макияж. На тот момент у девушки не было собственной косметики — так что она воспользовалась маминой.

«Я с большим волнением бежала в киоск, где продавались журналы, бежала так, как бегут за мечтой… И я увидела себя — девочку, изображающую женщину. Зачем торопиться? Что они видят, когда смотрят на тебя?» — сетует Орейро, как бы намекая на то, что не нужно торопиться взрослеть.