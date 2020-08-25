Меркель потребовала наказать виновных в отравлении Навального

(Блумберг) — Канцлер Ангела Меркель потребовала полной прозрачности от властей РФ после того, как медики Германии определили, что Алексей Навальный был, скорее всего, отравлен на прошлой неделе.

«Ввиду значительной роли господина Навального среди политической оппозиции России, власти страны настоятельно призываются всесторонне расследовать произошедшее в срочном порядке и сделать это абсолютно прозрачно, — отметила Меркель в совместном заявлении с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. — Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности».

Это требование указывает на резкую эскалацию напряженности между Западом, который в данном случае представляет правительство Меркель, и Кремлем. Один из американских чиновников предупредил ранее в понедельник, что подтверждение отравления сделает произошедшее серьезным вопросом.

Два дня спустя после того, как Навальный был транспортирован в Берлин для оказания медицинской помощи, клиника «Шарите» сообщила, что он находится в серьезном состоянии, но острой угрозы жизни нет. Однако могут быть долгосрочные последствия для нервной системы, говорится в заявлении клиники.

Навальный почувствовал себя плохо в самолете на пути из Томска в Москву в четверг, с того же дня он находится в искусственной коме и в субботу был перевезен в Германию. Его соратники обвиняют в отравлении спецслужбы РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не дал оперативного ответа на просьбу о комментарии относительно сообщения «Шарите».

Медики в Берлине обнаружили признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила клиника. Определить вещество точнее пока не удалось, это потребует дальнейших исследований, говорится в заявлении. Клиника сообщила, что пациент проходит лечение атропином, а прогноз пока неясен.