Криса Хемсворта позвали в приквел «Безумного Макса»

Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel Крис Хемсворт может сыграть одну из главных ролей в приквеле фантастического боевика «Безумный Макс 4: Дорога ярости». Как утверждает со ссылкой на свои источники издание The Illuminerdi, студия Warner Bros. предложила ему роль персонажа по имени Дементас.

Контракт с актером пока не подписан, но переговоры активно ведутся. О Дементасе пока известно лишь, то что его лицо будет «изуродовано глубокой раной на лбу, сшитой блестящими хромированными скобами».

Отметим, что впервые о том, что режиссер Джордж Миллер намерен снять предисловие, сюжет которого будет строиться вокруг Фуриосы, стало известно еще в 2016 году. Предполагалось, что съемки стартуют в течение года, однако проект так и не был запущен в производство. В начале 2020 года сообщалось, что Фуриосу может сыграть звезда фильмов «Сплит» и «Новые мутанты» Аня Тейлор-Джой. Эта информация не была подтверждена студией официально.

Фильм «Безумный Макс 4: Дорогая ярости» вышел в прокат в мае 2015 года. Его сборы оказались не слишком впечатляющими — 370 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. В дальнейшем Миллер подал в суд на студию Warner Bros, так как считал, что ему заплатили слишком мало за его многолетнюю работу.