Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись по Киеву

Чета Кати Осадчей и Юрия Горбунова недавно вернулась с отдыха в Турции для работы над новыми проэктами. Однако пара находит время для совместного отдыха по вечерам. Заодно они делятся с фанатами романтическими снимками.

После яркой Турции звезды решили прогуляться по вечернему Киеву. В частности, они прошлись по мосту над Днепром и побывали на Владимирской горке. Милыми и чарующими фото пара поделилась в инстаграме.

В подписях к фото пара выразила свою любовь к Киеву.

Люблю в любое время года, но особенно поздней весной и в конце лета, когда уже не жарко и еще не холодно по вечерам, когда немного грустно, что заканчивается лето, но радостно, что впереди красивая киевская осень, – написала Катя Осадчая.

В комментариях поклонники выразили восторг от фотографий: «Вы самая красивая пара Украины», «Вы замечательные, счастья вам и большой любви», «Вечерние прогулки – это прекрасно».