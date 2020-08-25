К санкциям Евросоюза по Крыму присоединились шесть стран

К действующим санкциям ЕС против России, связанным с Крымом, присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Эти санкции включают запрет на импорт в Евросоюз товаров из Крыма, на инвестиции в инфраструктуру полуострова и на туристические услуги в Крыму и Севастополе.

Ограничения, введенные Евросоюзом против Москвы после присоединения Крыма, были на год продлены в июне.