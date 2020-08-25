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Илон Маск заявил, что запустить 10 тысяч ракет на Марс — не проблема

Так Илон Маск прокомментировал заявление исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

Комментируя заявление исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о необходимости такого количеств ракет для изменения климата на Марсе глава Space X Илон Маск заявил, что не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.

Не проблема, – написал Маск в Твиттере.

Ранее основатель SpaceX предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее Маска, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса.

Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

25 августа, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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