Хайди Клум в красном бикини продемонстрировала стройную фигуру

Известная немецкая супермодель Хайди Клум порадовала поклонников снимком в бикини.

На своей сторнци в Instagram 47-летняя звезда опубликовала фото, сделанное на днях во время отдыха с мужем, когда пара активно болела за немецких футболистов.

После победы немецкой команды Хайди разделась и осталась в самом красном бикини и сетчатой майке, которую она повязала на бедрах. На снимке супермодель похвасталась подтянутым телом.

Откровенное фото модели собрало более 154 000 предпочтений в течение 17 часов. Однако что думают по этому поводу подписчики — неизвестно. Не так давно звезда выключила возможность комментировать ее публикации.

Напомним, не так давно Хайди Клум обратилась в суд с просьбой провести срочное слушание по ее ексчоловика Сила. По словам звезды бывший муж не отпускает общих детей с ней в Европу, через новую волну коронавируса.