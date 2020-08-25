Forbes нашел самую богатую семью России

Forbes оценил состояние Ротенбергов в 5,45 млрд долларов, объяснив его рост сделкой с «Газпромом». Пандемия и падение цен на нефть не помешали росту совокупного состояния топ-10 богатейших семей РФ.

Семья Ротенбергов стала самой богатой в России, пишет российское издание делового журнала Forbes во вторник, 25 августа. Совокупное состояние семьи за год выросло на 270 млн долларов США, достигнув 5,45 млрд (в пересчете — 4,6 млрд евро). Авторы учитывали четырех человек — Аркадия Ротенберга (2,9 млрд), его детей Игоря (950 млн) и Лилию (500 млн), а также брата Бориса (1,1 млрд). Эксперты связывают существенный рост их состояния с продажей компании «Стройгазмонтаж» «Газпрому» в конце 2019 года.

В 2014 году Ротенберги в первый и единственный на тот момент раз возглавили список богатейших предпринимательских семей России. Тогда их состояние было больше на 100 млн долларов, отмечает Forbes.