Евросоюз поддержал проведение новых выборов в Белоруссии

Евросоюз поддерживает проведение новых выборов в Белоруссии. Участвовать в них должны международные наблюдатели, заявил замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

По ее словам, на прошедших 9 августа выборах были грубые нарушения с подлогом результатов.

Шмидт также пояснила, что начавшиеся после оглашения итогов голосования в Белоруссии протесты — это не выбор политического направления между прозападным и пророссийским. «Протесты в Белоруссии не отражают простой бинарный выбор между Россией и Западом. Они вызваны грубой фальсификацией президентских выборов 9 августа», — уточнила Шмидт.

Она добавила, что Евросоюз ведет консультации с Россией по поводу белорусского кризиса.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК насчитал действующему главе государства Лукашенко более 80% голосов, а его сопернице от оппозиции Светлане Тихановской только 10%. Очевидцы и наблюдатели сообщали о фальсификациях, сама Тихановская заявила, что набрала не менее 70%, а итоги выборов были подделаны. Она выехала из страны в Литву, а Белоруссию охватили массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В первые дни силовики жестко подавляли акции, избивали и издевались над протестующими.