Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный летний образ

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новой фотографией. Знаменитость показала безупречный летний образ, который красиво подчеркнул ее фигуру.

Селфи звезда распространила на личной инстаграм-странице. Она сфотографировала себя в зеркале и продемонстрировала идеальный повседневный аутфит.

На кадре, который уже успел разлететься сетью, артистка позирует в белых джинсовых мини-шортах и футболке белого цвета с принтом. Такой look не только подчеркнул соблазнительные формы исполнительницы, но и сделал акцент на ее роскошной фигуре.

Волосы Дженнифер собрала в гладкий пучок сзади. На лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах и нежным блеском на губах. Завершила образ многочисленными аксессуарами: роскошным кольцом с бриллиантом, широким кожаным браслетом с металлической фурнитурой и минималистичными аксессуарами. Главным дополнением стали крупные серьги-кольца, которые обожает Лопес.

Певица, как всегда, выглядела непревзойденно. За сутки пост лайкнули почти полтора миллиона фолловеров.