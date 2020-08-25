Договор с ОАЭ рискует стать самым коротким мирным договором в истории Израиля

Власти ОАЭ отказались от участия в трехстороннем саммите в Нью-Йорке после заявлений Нетанияху, что он категорически против продажи Эмиратам F-35.
Встреча в Нью-Йорке посланников трех стран в ООН, посвященная нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, была запланирована на пятницу. Это своеобразное послание Натнияху, который накануне заявил, что продажа современных самолетов новому другу не входит в планы Израиля.
Другие встречи для обсуждения мирного договора также будут отменены, как сообщают СМИ, пока израильский премьер не прояснит свою позицию.
При этом Вашингтон и Абу-Даби утверждают, что переговоры о продаже F-35 начались задолго до проекта мирного договора с Израилем и продолжаются уже несколько лет. Вчерашний визит госсекретаря Помпео был призван «утрясти» ситуацию и придумать хороший выход.
После Израиля Майкл Помпео посетит Судан, Бахрейн, а затем ОАЭ.
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