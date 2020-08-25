Дэвид Бекхэм одержим косметикой своей жены Виктории

45-летний Дэвид Бекхэм, которого многие считают самым красивым мужчиной на планете, как оказалось, одержим бьюти-средствами VBB — бренда своей жены, 46-летней Виктории. Особенно он любит использовать бронзатор. Пош Спайс тестирует косметику на супруге, называя его своей «лучшей моделью».

Я только что получила сообщение от Дэвида, что у него закончилась сыворотка. Дэвиду она очень нравится,

— призналась Виктория во время прямого эфира в инстаграме.

Бывшая участница группы Spice Girls имела в виду свою сыворотку с омолаживающим эффектом за 180 фунтов (17 тысяч руб.). Деловой партнер Виктории в Victoria Beckham Beauty, Сара Крил, рассказала, что футболист также любит использовать бронзирующую пудру.

Дэвид — большой поклонник VBB,

— призналась она.

В прошлом году Дэвид появился с голубыми тенями для век во время яркой фотосессии для журнала Love. Бывший капитан сборной Англии ранее открыто говорил об использовании косметических средств своей жены, включая бальзамы для губ и увлажняющие кремы.

Мой подход к уходу за внешностью всегда заключался в краже продуктов моей жены. Я всегда знал, как я хочу, чтобы мои волосы выглядели, и тому подобное. Я жил то в Манчестере, то в Мадриде, то в Лос-Анджелесе: во всех этих городах разная погода, из-за этого мне пришлось заботиться о своей коже. Вот я и таскал бьюти-продукты у своей жены, потому что я знаю, что она использует только самое лучшее,

— сказал Бекхэм в 2018 году в интервью журналисту IntoTheGloss.