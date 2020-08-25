Болгария начинает уходить от российского газа

«Булгартрансгаз», газовый оператор Болгарии, подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе.

Начало работы терминала позволит Болгарии постепенно отказываться от российского газа и переходить на СПГ, сообщает Lenta.ru.

При этом Болгария уже сократила закупки у России в связи с приобретением СПГ — в прошлом году республика купила 0,5 млрд кубометров через греческий терминал. А в марте республика смогла добиться от «Газпрома» максимальной скидки в 40% в новом контракте.

Еще одним следствием соглашения станет тот факт, что из основных клиентов российского монополиста только Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия не имеют или не получат в ближайшем будущем прямой доступ к СПГ. Однако последние три страны хорошо интегрированы в общеевропейскую газовую систему, то есть в состоянии покупать топливо на газовых хабах.

Накануне стало известно, что поставки газа из России в Турцию в январе—июне упали на 41,5% в годовом сопоставлении. Так, в первой половине нынешнего года из России было импортировано 4,68 млрд кубометров против 7,99 млрд кубометров газа з первые 6 месяцев прошлого года, отмечал ПРАЙМ со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) республики.

В 2019 году Россия занимала лидирующую позицию в рейтинге поставщиков газа в Турцию. Теперь же крупнейшим поставщиком газа в Турцию является Азербайджан, который в I полугодии текущего года нарастил экспорт газа в Турцию на 23,4% до 5,44 млрд кубометров, что связано с увеличением поставок по Трансанатолийскому газопроводу (ТАNAP).

Напомним также, на прошлой неделе стало известно, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 млрд кубометров.

Как заявил президент страны Тайип Реджеп Эрдоган, это «самый большой запас в Черном море». «Сегодня для нас исторический день. Теперь мы можем использовать собственные ресурсы ради энергетической безопасности. Мы эту операцию осуществили собственными силами и перейдем теперь к созданию необходимой инфраструктуры для добычи газа. Надеюсь, к 2023 году мы начнем пользоваться собственным газом», — подчеркнул президент.

Со своей стороны, глава Минфина страны Берат Албайрак заявил, что обнаружение месторождения газа в Черном море избавит Турцию от энергетической зависимости от третьих стран.