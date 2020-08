Умные туалетные кабинки с умными прозрачными стеклами появились в Японии Загадка искусственных холмов в Иерусалиме » Бейонсе сняла в новом клипе Brown Skin Girl свою семью, а также Наоми Кэмпбелл В сети состоялась премьера клипа 38-летней Бейонсе на песню Brown Skin Girl, вошедшую в альбом The Lion King: The Gift и ставшую саундтреком к фильму «Король Лев». В видео на композицию, воспевающую красоту темнокожих женщин, певица сняла свою маму Тину, двух дочерей и нескольких звезд. В клипе появляются Наоми Кэмпбелл, Люпита Нионго, Келли Роуленд, Saint Jhn и WizKid (вокал двоих последних звучит в песне). В записи песни приняла участие и старшая дочь Бейонсе, восьмилетняя Блу Айви Картер, которой эта работа принесла несколько музыкальных наград. В этом году вместе с мамой она оказалась в числе лауреатов BET Awards 2020, а год назад была награждена премией Soul Train Music Awards. Бейонсе с мамой Тиной и дочерьми В клипе Brown Skin Girl мне было очень важно показать многообразие оттенков смуглой кожи. Мы постарались, чтобы каждый герой этого видео выглядел царственно. А еще важно, что мы — вместе, — сказала Бейонсе. Клип Brown Skin Girl стал частью визуального альбома певицы Black is King, премьера которого состоялась этим летом на стриминговом сервисе Disney+. Бейонсе с дочерью Блу Айви Наоми Кэмпбелл Люпита Нионго

