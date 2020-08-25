Актриса из «Гарри Поттера» родила ребенка от сына основателя Playboy

Британская актриса Скарлетт Бирн родила дочь от Купера Хефнера, сына основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Об этом сообщает портал E! News.

Уточняется, что 29-летняя артистка, сыгравшая Пэнси Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере, впервые стала матерью. «Мы рады сообщить, что родилась Бетси Роуз Хефнер. Мы с нетерпением ждем возможности оказаться дома и провести время вместе всей семьей», — заявил Хефнер.

Пара сыграла свадьбу в 2019 году. До этого они встречались на протяжении шести лет. Скарлетт Хефнер сыграла в финальных частях франшизы о Гарри Поттере — «Принце-полукровке» и двух «Дарах Смерти». Она также появлялась в сериалах «Дневники вампира» и «Рухнувшие небеса».