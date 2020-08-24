Змеиная кожа помогла ученым создать сверхцепкую подошву для обуви

Два года назад ученые Гарвардского университета скопировали структуру змеиной кожи для создания мягкого робота, который при передвижении отталкивался от земли так, как это обычно делают змеи. Теперь они адаптировали технологию для создания обуви с особо прочным сцеплением с поверхностью.



Разработанные в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом (MIT) обувные подошвы имеют форму гибких стальных листков с вырезанным на них змееподобным орнаментом. Он состоит из десятков чешуек, изготовленных по технике киригами (японское искусство изготовления фигурок из бумаги с помощью ножниц – прим. ред. TechCult.ru).



Когда такая подошва находится в «покое», она плоская и гладкая. Когда человек начинает движение, перемещая вес тела с пятки на носок, подошва деформируется и ее чешуйки выдвигаются наружу. При этом формируется необходимый при ходьбе захват поверхности для последующего толчка.

Такие подошвы гораздо легче, чем специальные микрокошки, используемые людьми для ходьбы во время гололеда. Они также гораздо легче надеваются и снимаются с обуви. Но самое главное, во время испытаний они лучше кошек «цеплялись» за лед.

По словам разработчиков, такое «змеиное» дополнение к подошве помогло бы в первую очередь пожилым людям и инвалидам избегать падений на скользких поверхностях.