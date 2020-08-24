Пластический хирург назвал «профессиональную болезнь» блогеров

У людей, постоянно сидящих в соцсетях, появляется второй подбородок. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

По его словам, это происходит из-за снижения тонуса платизмы — мышцы, которая идет от подбородка до ключицы. Корень проблемы кроется в том, что наиболее комфортное положение для использования смартфона — это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Именно из-за опущенной головы срединная платизма становится глубинной и происходят изменения внешности у людей в возрасте от 25 лет и старше.

Однако хирург отметил, что дефект можно исправить. Для этого надо убрать жировую ткань на шее, также помогает специальная гимнастика для повышения тонуса мышц.