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Певица Дуа Липа появилась на публике в бюстгальтере и была обругана в сети

Популярная британская певица и модель Дуа Липа прошлась по пляжу в Малибу в откровенном наряде и подверглась критике в интернете. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в бюстгальтере с деталью в виде цепочки и длинных спортивных шортах черного цвета. Липа появилась на публике в компании друзей и возлюбленного Анвара Хадида. Известно, что она провела выходные с близкими, празднуя свое 25-летие.

Пользователи сети обругали внешний вид исполнительницы. «Господи, какие ужасные шорты», «Ей следует увеличить грудь, а то она такая плоская, что на ней можно устроить пикник», «Довольно интересно видеть ее без фотошопа. Так она намного крупнее», «Чем раньше прекратится мода на бикини в сочетании с брюками с завышенной талией, тем лучше!» — прокомментировали они.

24 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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