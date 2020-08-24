Легендарный ведущий Ларри Кинг потерял двоих детей — они умерли с разницей в три недели

Легендарный американский телеведущий Ларри Кинг рассказал своим подписчикам в инстаграме о тяжелой утрате — с разницей в несколько недель Кинг похоронил двоих детей.

28 июля от сердечного приступа умер его приемный сын, 65-летний Энди Кинг, а три дня назад умерла дочь телеведущего, 52-летняя Чайа Кинг. Как сообщил сам Кинг, недавно врачи диагностировали у нее рак легких.

Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка,

— написал Кинг в инстаграме, поблагодарив всех неравнодушных за сочувствие.

Чайа родилась в браке Кинга с моделью Playboy Алин Акинс (Кинг был женат восемь раз, дважды — на Акинс). Энди — сын Акинс от предыдущих отношений. Женившись на модели впервые, Кинг усыновил его.

У Кинга остались трое детей — сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс.

Алин Акинс и Ларри КингСейчас телеведущему 86 лет. В апреле прошлого года он перенес второй инфаркт (первый сердечный приступ у телеведущего случился в 1987 году), а спустя месяц он перенес еще и инсульт, который едва не привел к летальному исходу. В 1999 году Кинг поборол рак простаты, а в 2017-м ему диагностировали рак легких.

Врачи обнаружили у меня рак легкого на ранней стадии. Мне сделали операцию в одной из клиник Лос-Анджелеса. Когда мне показали мой последний рентген грудной клетки, и он оказался чист, было забавно увидеть, что там, где раньше было пятнышко, сейчас его нет,

— рассказал тогда телеведущий.

Сегодня Кинг продолжает работать — он ведет свое авторское шоу Larry King Now. Программа Кинга была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.