Криштиану Роналду решил жениться на своей жене

Поклонники Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заинтригованы, а все из-за новых публикаций знаменитостей в инстаграме.

Да,

— коротко подписала Джорджина фотографию, на которой она была запечатлена с Криштиану.

Роналду на своей странице опубликовал то же самое фото, сопроводив его словами: «Моя любовь».

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Пользователи сети, разумеется, первым же делом предположили, что речь идет о помолвке. И подозрения их лишь усилились после появления в профиле Родригес второго снимка, на котором на безымянном пальце левой руки модели можно разглядеть (вернее — сложно не разглядеть) кольцо внушительных размеров.

На многочисленные вопросы подписчиков, которые до сих пор продолжают появляться в комментариях, влюбленные пока что решили не отвечать. Однако не только поклонники пары, но уже и многие СМИ уверены, что Криштиану таки сделал Джорджине предложение руки и сердца.

Стоит отметить, что в СМИ и раньше появлялись сообщения о помолвке и даже свадьбе пары. Однако знаменитости никогда не подтверждали эти слухи.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились летом 2016 года. Тогда Джорджина работала консультантом в бутике Gucci, куда заглянул Криштиану. Позже они вновь встретились на закрытом мероприятии, где Родригес работала моделью. А уже в ноябре 2017-го у пары родилась дочь Алана Мартина.

У Роналду, напомним, есть еще трое детей, которых ему родили суррогатные матери: 10-летний Криштиану — младший и трехлетние близнецы Ева и Матео.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми