Где находится «африканский Голливуд»

Даже те, кто слыхом не слыхивал об «африканском Голливуде», узнают эти пейзажи – просто потому, что множество классических фильмов и современных блокбастеров снято в Уарзазате. «Гладиатор», «Александр», «Последнее искушение Христа», фильмы об Астериксе и Обеликсе и бондиана, «Игра престолов» — список можно продолжать еще долго. Если замышляется фильм на «восточную» тему, если предполагаются погони на фоне песчаных дюн, если сюжет затрагивает античность, с высокой вероятностью эту кинокартину будут снимать в марокканском Уарзазате.

Как маленький городок на караванном пути полюбился кинодеятелям

Впервые этот город открыл для кинематографа сам Луи Люмьер, когда снимал «Марокканского пастуха» 1897 года. А уже в XX веке в Уарзазат то и дело приезжали съемочные группы во главе с именитыми кинорежиссерами. Орсон Уэллс в 1951 году снимал здесь своего «Отелло», а Альфред Хичкок в 1956 году – фильм «Человек, который слишком много знал». Здешние пейзажи можно увидеть и при просмотре картины «Лоуренс Аравийский» режиссера Дэвида Лина. Если сюжет по сценарию разворачивался на востоке, то вероятность того, что съемки пройдут в марокканском Уарзазате, была очень велика – даже если для этого нужно было прилететь с другого конца земли.

Этот город расположен к югу от Атласских гор, рядом течет река Драа. Слово «Уарзазат» происходит от берберского «без шума», да и действительно, само по себе это местечко довольно тихое и даже скучноватое. Разве что знаменитый марокканский базар, который разворачивается и в этом городе тоже, вносит оживление в спокойное течение жизни Уарзазата. А еще регион издавна славится коврами с геометрическими узорами красного цвета на черном фоне. Когда-то город выполнял функции пропускного пункта на пути торговых караванов, следовавших в Европу. С приходом колонизаторов-французов функции городка поменялись, теперь он стал местом размещения казарм Иностранного Легиона и военного аэродрома. А кроме того, Уарзазат привлекал все больше туристов и деятелей кинематографа.

Виды Уарзазата и его улочек, склоны гор, песчаные дюны, многочисленные оазисы – все это служило прекрасными декорациями к действию, которое по сценарию разворачивалось где-нибудь на востоке или в южной стране. Марокканский город с радушием принимал иностранные съемочные группы. Выразительный, самобытный Уарзазат, сохранивший черты старины, был тем самым безопасным востоком, что позволял творить без оглядки на повышенные меры безопасности или запредельные бюджеты.

Киностудия в Уарзазате

В 1983 году в Уарзазате открылась киностудия Atlas, ставшая одной из крупнейших в мире. Все большее количество жителей вовлекалось в кинопроизводство. Всегда находилась работа по изготовлению костюмов и декораций, требовалось доставать и готовить реквизит, а главное, всегда была возможность поучаствовать в массовке.

Уарзазат постепенно превращался в город с развитой инфраструктурой и комфортной организацией киносъемок, город, где нет бюрократических проволочек, а власти содействуют работе кинематографистов и быстро выдают нужные разрешения. Для съемок сооружали павильоны и даже целые кварталы. «Средневековый Иерусалим», созданный для фильма «Царство небесное» режиссера Ридли Скотта, после окончания съемок не разбирали. Он, как и многие другие декорации в Уарзазате, используется и сейчас — для съемок телесериалов и шоу. Да и туристам открыт доступ к некоторым павильонам экспонатам местной Фабрики грез – это можно сделать, посетив музей кино.

«Уалливуд», как еще иногда называют кинематографический Уарзазат, был задействован и при съемках одного из самых популярных телесериалов – «Игра престолов». Юнкай, город, который освобождает Дейенерис, — не что иное, как древняя крепость, или ксар, под названием Айт-Бен-Хадду. Это город из глинобитных зданий, уникальный памятник берберской культуры. Он находится в тридцати километрах от Уарзазата. Возведенный около тысячи лет назад, этот ксар обеспечивал охрану караванного пути из Марракеша в Томбукту.

Фильмы, в которых можно увидеть достопримечательности Марокко

Айн-Бен-Хадду сейчас находится в списке Всемирного наследия Юнеско. Город-крепость стал местом съемок многочисленных фильмов, один из них – «Гладиатор», получивший пять «Оскаров», в том числе в номинации «Лучший фильм». Кроме того, ксар можно увидеть в фильмах «Иисус из Назарета», «Жемчужина Нила», «Последнее искушение Христа», «Кундун», «Мумия», «Александр» — список далеко не полный.

Интересно, что один из фильмов, которому, казалось бы, суждено было сниматься в Уарзазате, никакого отношения к городу не имел. Это «Касабланка». Съемки вообще велись не в Марокко, где в тот момент – в 1942 году — господствовал вишистский режим.

В двухтысячные марокканский Голливуд переживал некоторое затишье, сказывался экономический кризис и неспокойная обстановка в арабском мире. После 2010 года дела пошли в гору, в Уарзазате снимали много. Что ждет столицу африканской киноиндустрии дальше – вопрос открытый. Возможно, реальные декорации окончательно сдадут позиции перед развитием компьютерных технологий, а может быть, в Марокко по-прежнему будут приезжать для натурных съемок, чтобы «поймать» южный свет и атмосферу старого Востока.