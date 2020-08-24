«Это были непрерывные пытки»: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которому подверглась в подростковом возрасте

39-летняя Пэрис Хилтон раскрыла тайну, которую она хранила более двух десятилетий. В своем новом документальном фильме This Is Paris, премьера которого состоится 14 сентября на ее YouTube-канале, предпринимательница и звезда реалити-шоу впервые рассказала о насилии, которое она пережила в подростковом возрасте. По ее словам, это произошло с ней в школе-интернате в Юте.

Я так долго пыталась похоронить всю правду. Но я горжусь сильной женщиной, которой я стала. Люди могут подумать, что все в моей жизни далось мне легко, но я хочу показать миру, кто я есть на самом деле,



— сказала Хилтон в интервью People.

Она рассказала о душевной, эмоциональной и физической боли, которую, по ее словам, она перенесла в Provo Canyon School в конце 1990-х. Тогда Хилтон была подростком и жила в знаменитом отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке со своими родителями, Риком и Кэти Хилтон, и младшими братьями и сестрами: Ники, Бэрроном и Конрадом.

Пэрис Хилтон с сестрой Ники (2000 год)

Было так просто ускользнуть из дома и пойти в клубы и на вечеринки. Мои родители были настолько строги, что мне хотелось бунтовать. Они наказывали меня, забирая мой мобильный телефон, забирая мою кредитную карту, но это не работало. Я все равно выходила из дома одна,

— вспоминает Хилтон.

В итоге родители Пэрис приняли решение отправить свою тогда еще 17-летнюю дочь в школу-интернат, учителя в которой уделяют основное внимание поведенческому и умственному развитию. Так, будущая звезда реалити на целых 11 месяцев уехала жить в учебное заведение в Provo Canyon School.

Я знала, что будет хуже, чем где-либо еще,

— говорит Хилтон.

По ее словам, с ней каждый день обращались жестоко.

Это должна была быть школа, но уроки не были в приоритете. С того момента, как я просыпалась, и пока я не уходила спать, весь день на меня кричали, это были непрерывные пытки,

— призналась она. Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня плохо относиться к себе и издевались надо мной. Думаю, их целью было нас сломить. И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить детям страх, чтобы мы были слишком напуганы, чтобы ослушаться их,

— продолжила Хилтон.

Трое бывших одноклассников Хилтон также фигурируют в документальном фильме звезды, приводя аналогичные факты о школе, в том числе о том, что их часто насильно кормили лекарствами и запирали в комнатах в качестве наказания. Когда один из ее одноклассников сказал учителю, что Хилтон планирует сбежать, ее поместили в «одиночную камеру».

Они использовали это в качестве наказания, иногда по 20 часов в день приходилось сидеть там,

— добавила звезда.

Страх перед продолжающимся насилием начал сказываться на некогда энергичном подростке.

У меня были приступы паники, я плакала каждый божий день. Я была так несчастна. Я чувствовала себя заключенной и ненавидела эту жизнь,

— призналась Пэрис.

Попытки рассказать родителям об ужасных условиях в школе оказались безрезультатными.

Мне удавалось поговорить со своей семьей, может быть, раз в два или три месяца. Мы были отрезаны от внешнего мира. И когда я однажды попыталась сказать им правду, у меня было столько неприятностей, что я боялась повторить эту попытку снова. Персонал школы хватал мой телефон или рвал письма, которые я писала, они говорили, что мне никто не поверит. Персонал уверял родителей, что их дети лгут. Так что мои мама и папа понятия не имели, что происходит,

— сказала Хилтон.

Наконец, когда ей исполнилось 18 (в 1999 году), Пэрис бросила школу и отправилась обратно в Нью-Йорк, но боялась сказать хоть слово о том, что ей пришлось пережить.

Я была так благодарна, что смогла уйти оттуда, я даже не хотела поднимать этот вопрос снова. Мне было стыдно, и я не хотела об этом говорить,

— вспомнила она.

Но спустя 20 с лишним лет, снимая документальный фильм и размышляя о своей жизни, Хилтон говорит, что наконец-то смогла рассказать о травме — в надежде, что она сможет двигаться дальше.

Похоже, мой кошмар закончился. Я собираюсь посмотреть этот фильм с родителями — думаю, это благоприятно скажется на наших отношениях. Секретов больше нет,

— добавила певица.

В настоящее время у звезды нет никаких планов добиваться правосудия. Вместо этого она сосредоточена на повышении осведомленности о других так называемых «перевоспитательных школах», в которых, по ее словам, до сих пор практикуются физические насилие и оскорбления, которым она так долго подвергалась.

Я хочу, чтобы эти заведения закрыли. Я хочу, чтобы они понесли ответственность. И я хочу быть голосом детей, а теперь и взрослых, у которых был подобный опыт. Я хочу, чтобы это прекратилось навсегда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло,

— подытожила знаменитость.