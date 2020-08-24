Бэтмен станет чернокожим

Сценарист фильма «12 лет рабства» Джон Ридли выпустит серию комиксов о Бэтмене для издательства DC Comics, в котором главный герой станет чернокожим. Об этом сообщает TMZ.

Ридли заявил, что сюжет его комикса будет вращаться вокруг афроамериканца Люциуса Фокса, главы принадлежащей Брюсу Уэйну корпорации, и его семьи. Автор не раскрыл подробности сюжета, однако поклонники предположили, что новым Бэтменом станет сын Люциуса Люк.

Комикс будет издан в январе 2021 года.

Люциус Фокс появился в фильме «Темный рыцарь» Кристофера Нолана в исполнении Моргана Фримана.

Джон Ридли получил премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «12 лет рабства», вышедший в 2013 году. Он также выступил сценаристом лент «Поворот» Оливера Стоуна, «Три короля» Дэвида Расселла и «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова.