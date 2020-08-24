Байден заявил о готовности быть президентом два срока

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что в случае победы на выборах готов занимать пост главы государства два срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

По словам Байдена, возраст не стал бы для него помехой. «Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказала он, добавив, что «безусловно» открыт для возможности пойти на второй срок и проработать на посту президента восемь лет.

Ранее американское издание Washington Examiner сообщило, что произнесенные Байденом слова в заключение речи в ходе съезда Демократической партии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика Джека Лэйтона. Завершая речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы». Похожие слова Лэйтон написал в 2011 году.