Анджелина Джоли призналась, что только ее дети знают ее истинное «я»

45-летняя актриса Анджелина Джоли недавно озвучила стареющую слониху Стеллу в мультфильме «Айван, единственный и неповторимый». Говоря о последней работе, звезда откровенно рассказала об ожиданиях людей от нее и том, какая она есть на самом деле.

Сценарием мультфильма Джоли заинтересовалась после того, как ее 14-летняя дочь Шайло впервые прочитала об этой истории (в мультфильме рассказывается о горилле по имени Айван, разлученной с семьей в детстве и работающей в цирке, и слоненке Руби, который пытается ее освободить).

Шайло прочитала книгу, и мы начали читать ее вместе. Мы говорили об Айване и о том, почему он такой особенный. Я думаю, что эта история откликается у многих людей. Когда есть ожидания, что они будут такими, какими их считают другие, у них редко есть друзья, свобода самовыражения, возможность быть личностью,

— отметила актриса в интервью Extra.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом, дочерью Вивьен, сыном Паксом, дочерьми Шайло и Захарой и сыном МэддоксомПровела параллель звезда и со своей жизнью.

Я в значительной степени та, кто я есть, потому что я не знаю, как быть кем-то еще. Но если бы вы спросили меня, думаю ли я, что люди действительно знают меня такой, какая я есть на самом деле… Я думаю, что только мои дети могут объяснить, кто я на самом деле,

— призналась Анджелина.

Интервью актрисы вышло на фоне продолжающихся судебных разбирательств с бывшим мужем Брэдом Питтом. Недавно она попросила отстранить от дела судью Джона Удеркирка за то, что он скрыл деловые отношения с одним из адвокатов актера. В ответ на обвинения юристов Питта, что она затягивает рассмотрение дела о совместной опеке над детьми, представители звезды заявили, что она просто хочет «справедливого судебного разбирательства» без «каких-либо особых привилегий» для обеих сторон.