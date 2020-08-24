Айрленд Болдуин поблагодарила поклонников за поддержку после ограбления и избиения

Вчера 24-летняя модель Айрленд Болдуин в своем инстаграме поделилась чудовищной историей — она стала жертвой ограбления и нападения. Дочь Алека Болдуина сообщила, что на нее напала женщина, находившаяся под действием наркотиков, прямо на парковке.

Она ударила меня по лицу на парковке, забрала мои вещи и скрылась на машине со своим мужем,

— поделилась она.

Айрленд сказала, что ей повезло, так как нашлись свидетели и ей быстро оказали помощь, а преступница была арестована. Сегодня звезда поделилась снимком, на котором виден большой синяк на ее лице, и поблагодарила поклонников за поддержку.

Спасибо каждому, кто написал мне добрые слова,

— отметила Айрленд.

Звезда рассказала, что, по словам полицейских, подобное стало случаться часто, так как число людей, которые стали испытывать большие финансовые трудности, увеличилось из-за коронавируса.

Происходит много краж и грабежей. Я пишу это, чтобы напомнить всем, что нужно быть осторожными и смотреть по сторонам. Это действительно трудные времена, и мы должны заботиться друг о друге,

— призвала она.