Amazon запатентовала дрон, заменяющий лыжный подъемник Легендарный ведущий Ларри Кинг потерял двоих детей — они умерли с разницей в три недели » 200-килограммовый крокодил поселился в индонезийской семье В 1997 году 41-летний Мухаммед Айван из Западной Явы, Индонезия, всего за 2 доллара купил новорожденного гребнистого крокодила, которого поймали рыбаки. Малыша он назвал Коджек и отнес домой. С тех пор рептилия живет в семье Айвана и за это время успела вырасти до 200-килограммового крокодила, который обитает в бассейне на заднем дворе.



«Когда я увидел, как рыбаки несут маленького Коджека, я сразу выкупил его за 25 000 рупий.

В детстве он был злым и иногда даже кусал меня за палец, а потом мы его приручили. Коджек хоть и зверь, но очень любит общаться с людьми», — рассказывает Мухаммед о любимом питомце.



Коджек живет в семье, где трое маленьких детей, но Мухаммед утверждает, что крокодил никогда не навредит детям. По его словам, Коджек совершенно не агрессивен и всегда спокоен.

На добродушного Коджека съезжаются посмотреть со всей Индонезии.

Один турист даже хотел купить крокодила за 74 000 долларов, но хозяин не продал любимца семьи. Популярности Коджеку добавило видео, на котором запечатлено его купание: Мухаммед моет почти трехметровую рептилию на переднем дворе. «Я люблю рептилий и забочусь о Коджеке. Я думаю, что он воспринимает меня как отца. Ухаживать за ним нетрудно: меняю воду в бассейне раз в неделю, чищу кожу и зубы».



Когда Коджека принесли домой, он был всего 25 сантиметров в длину и помещался в среднего размера аквариуме.

Теперь у него собственный бассейн на заднем дворе дома, а питается он исключительно свежей рыбой. Коджек еще молод, поэтому никого не удивит, если он еще подрастет. Особи его вида могут достигать шести метров в длину и весить около тонны. Поэтому Мухаммеду, скорее всего, в ближайшем будущем придется строить новый бассейн для питомца.

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