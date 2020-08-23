ВСУ получат новое вооружение ко Дню Независимости

Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага.
«Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения», — сказал Зеленский.
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