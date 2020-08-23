В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов Превращение Сахары в пустыню 4000 лет назад вызвало засуху в Юго-Восточной Азии, которая длилась 1000 лет. » ВСУ получат новое вооружение ко Дню Независимости Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага. «Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения», — сказал Зеленский.

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