В Таганроге оштрафовали мужчину за комментарий в социальной сети

Таганрогский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей 36-летнего Владислава Шульгу за комментарий в социальной сети «ВКонтакте» о сотрудниках силовых органов.

Он признан виновным в унижении человеческого достоинства, за фразу «подонки судьи, мерзавцы полицейские, жулики прокуроры».

Экспертиза ФСБ решила, что высказывание Шульги «направлено на унижение человеческого достоинства социальных групп «полицейские», «судьи» и «прокуроры».

Шульга свою вину не признал, настаивая, что его слова были адресованы только тем силовикам, которые нарушают закон.

Шульга – бывший инженер авиационного завода имени Бериева. Он – обвиняемый по делу об отравлении 34 сотрудников завода таллием в 2017 году. Сначала он признался в совершении преступления, но затем отказался от явки с повинной, заявив, что на него давили сотрудники полиции.