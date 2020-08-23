В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов

В Минске ,в лесополосе ,обнаружили мертвым пропавшего больше недели назад участника протестов Никиту Кривцова. Белорусское издание утверждает, что на теле были следы избиения ,а на шее следы повешенья .

Супруга погибшего Елена сказала ВВС, что ей неизвестно, был ли ее муж избит. Также она не знает, участвовал ли он в протестах. По данным польского Euroradio, смартфон Кривцова последний раз включали 12 августа неподалеку от здания УВД минского райисполкома. В тот день он пропал по дороге на работу.