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В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов

В Минске ,в лесополосе ,обнаружили мертвым пропавшего больше недели назад участника протестов Никиту Кривцова. Белорусское издание  утверждает, что на теле были следы избиения ,а на шее следы повешенья .

Супруга погибшего Елена сказала ВВС, что ей неизвестно, был ли ее муж избит. Также она не знает, участвовал ли он в протестах. По данным польского Euroradio, смартфон Кривцова последний раз включали 12 августа неподалеку от здания УВД минского райисполкома. В тот день он пропал по дороге на работу.

23 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика ﻿
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