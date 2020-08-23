Ученые узнали, как за секунды улучшить психическое состояние

Найден способ сделать мышление позитивным и улучшить психическое здоровье за секунды. По мнению ученых из Университета Южной Австралии, достаточно просто улыбнуться, следует из отчета, опубликованного в журнале Experimental Psychology.

Специалисты провели исследование с участием добровольцев — все они держали между зубами ручку, заставляя лицевые мышцы имитировать улыбку. Итоги эксперимента показали, что мускулатура влияет не только на мимику, но и на тело, вызывая больше положительных эмоций.

При этом, по словам ученых, не требуется испытывать настоящей радости. Позитивный эффект улыбка имеет в любом виде.

«Когда мышцы человека говорят, что он счастлив, у него больше шансов увидеть окружающий мир в позитивном ключе. Когда человек специально улыбается, это стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, который высвобождает нейромедиаторы для достижения эмоционально позитивного состояния», — объяснили специалисты.