Ученые опасаются,что применение российской вакцины может спровоцировать мутацию коронавируса

Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» без полноценных испытаний может привести к мутации вируса, считают опрошенные ученые.

Вирусологи опасаются, что применение вакцины, которая может не давать полную защиту от COVID-19, может усилить «эволюционное давление» на патоген, что приведет к ухудшению ситуации.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций, — сказал Иэн Джонс, профессор вирусологии британского Университета Рединга. — В этом смысле плохая вакцина хуже, чем когда ее нет».

С Джонсом согласна Кэтрин Эдвардс, профессор педиатрии и эксперт по вакцинам из медицинской школы Университета Вандербильта в США: «Хочется убедиться, что вакцина эффективна. Мы действительно не знаем этого ».

По ее словам, воздействие вакцины на вирус, включая борьбу с ним, блокирование или принуждение к адаптации, «всегда вызывает беспокойство». Но ученые подчеркивают, что мутация вируса — скорее редкий исход, и чем выше эффективность вакцины, тем ниже риск того, что вирус научится уклоняться от защиты антителами.

15 августа стало известно, что Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Накануне глава НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе.

20 августа Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансирует производство вакцины, заявил, что на следующей неделе начнется вакцинация групп риска, а также новый этап исследований вакцины, в котором примут участие более 40 000 пациентов.