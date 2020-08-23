Превращение Сахары в пустыню 4000 лет назад вызвало засуху в Юго-Восточной Азии, которая длилась 1000 лет.

Ученые давно изучают влияние Сахары на человечество. Появление пустыни привело к концу Аккадской империи, деурбанизации Индской цивилизации и появлению скотоводства на берегах Нила. Как оказалось, появление пустыни также отразилось на Юго-Восточной Азии, вызвав засуху, которая длилась 1000 лет!

К таким выводам пришли ученые, исследовав пещеры Лаоса. Они проанализировали уровни кислорода, изотопы углерода и следы металлов в образцах сталагмитов, а затем объединили эти данные с климатическими моделями. Это позволило узнать, как засуха в Африке влияла на атмосферу и океан.

Так исследователи обнаружили, что 4000 лет назад сокращение растительности в Сахаре привело к увеличению содержания пыли в воздухе. Это в свою очередь охладило Индийский океан, сдвинув на восток циркуляцию Уокера, что привело к значительному сокращению влажности в Юго-Восточной Азии в течение 1000 лет!

Такая аномальная засуха могла привести к массовым перемещениям населения и принятию новых, более устойчивых стратегий выживания. Это, возможно, даже привело к возникновению неолитического земледелия в материковой части Юго-Восточной Азии, заключили исследователи.