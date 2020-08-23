Находящегося в коме Навального взяли под охрану в Германии как «гостя Меркель»

Повышенные меры безопасности действуют в ФРГ на время лечения «кремлевского критика» Алексея Навального. Оппозиционный российский политик был госпитализирован в клинику «Шарите», куда его после многочасовых запросов на разрешение авиатранспортировки доставили из больницы скорой помощи Омска.

Навальный находится в коме, у него подозревают тяжелое отравление. Клиника в столице Германии взята под круглосуточную охрану. По информации немецкого телеканала ZDF, в Берлина оппозиционера доставили в статусе гостя федерального канцлера Ангелы Меркель.

В МВД ФРГ пояснили, что это было сделано ради лучшей защиты Навального.

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В Берлин с Навальным прибыла его супруга Юлия. Врачи «Шарите», как ожидается, предоставят свои выводы о том, что привело к резкому ухудшению здоровья россиянина, в понедельник.

Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, из аэропорта Алексея отправили в реанимацию. Семья оппозиционера добивалась, чтобы его разрешили вывезти для прохождения лечения за рубеж, и заявляла, что силовики и омские медики этому противодействуют, дожидаясь, когда в организме Навального не останется следов предполагаемого яда.