Ливия обещает залить рынок нефтью

Единственной препоной для возобновления ливийского экспорта нефти были действия банд Хафтара, поддерживаемого Москвой. Теперь же после перемирия Ливия может залить рынок нефтью. Да поможет ей Аллах!



Цены на нефть завершают неделю снижением на фоне роста доллара на форексе, слабой статистики по экономике зоны евро и новостях из Ливии, где боевики Хафтара договорились о перемирии с правительством, которое позволит стране возобновить экспорт «черного золота».



Рынки сырья оказались под ударом дорожающего доллара, который бодро отпружинил от 2-летнего дна. Американская валюта подорожала рекордно за 2 месяца.

По мере того, как доллар дорожает, номинированное в нем сырье дешевеет, что плохо для рашки.

Также держатся слабые данные по экономике Европы.

Все это «задает рынкам сырья и нефти неприятный вопрос: сможет ли мировая экономика предъявить спрос в объемах, на которые рассчитывают добывающие страны», говорит стратег ING Уоррен Паттерсон.

«Хрупкий» баланс на нефтяном рынке может пошатнуть Ливия. Как сообщает Reuters, в пятницу правительство национального согласия в Триполи договорилось о перемирии с силами террориста Хафтара, который при поддержке Москвы с начала года блокировал месторождения и экспортные порты, пишет Финанс.ру



В прошлом году Ливия доводила добычу до 1,2 млн баррелей в сутки, из которых почти миллион уходило на экспорт. В этом же усилиями террористической России через Хафтара ливийская нефть исчезла с рынка почти полностью: в августе Национальная нефтяная компания National Oil Corporation (NOC) отгрузила лишь два танкера по 600 тысяч баррелей каждый.

По оценке Bank of America, на август мировой спрос превышал добычу на 2 млн баррелей в сутки, ливийская нефть способна уменьшить этот дефицит вдвое.