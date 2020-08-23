Кто такие черти согласно иудаизму? Отвечает рав Реувен Куклин

Кто такие черти?

Черти – это творения Всевышнего, которые являются промежуточными между духовными и материальными. Эти создания не ощутимы нашими органами чувств и не ограничены границами ощущаемой материи и ее законами, и с этой стороны можно условно назвать их духовными. Но их сущность отлична от сущности ангелов, хотя они и подобны в каких-то аспектах ангелам. У чертей есть свои частные законы и особые границы согласно их истинной сущности. Сами черти делятся на многие виды.

Чем черти подобны людям, а чем ангелам?

В трактате Хагига (16 а) Талмуд приводит брайту: «В трёх вещах бесы похожи на ангелов служения и в трёх вещах — на людей. В трех подобны они ангелам служения: подобно ангелам служения у них есть крылья, и подобно ангелам они могут перенестись из одного конца мира в другой, и подобно ангелам ведают они о том, что постановлено на Небесах. А в трех отношениях бесы подобны людям: подобно людям они едят и пьют, и подобно людям плодятся и размножаются, и подобно людям умирают».

Как выглядят черти?

Из слов вышеупомянутой брайты мы учим, что у бесов есть крылья. А из слов Талмуда в трактате Брахот мы учим, что у бесов птичьи ноги.

Язык демонов

Из слова Талмуда (Сукка, 28а) видно, что у демонов есть свой язык. Талмуд сообщает нам, что Раббан Йоханан бен Закай был настолько большим знатоком Торы, что, среди прочего, понимал беседы демонов.

Воздействие на мир при помощи ангелов и демонов

Согласно свободе выбора, которую Творец предоставил людям, Б-г дал возможность, обращаясь к демонам, либо принося им различные жертвоприношения или воскурения, влиять в определённых рамках на материальный мир. Наши мудрецы (Санедрин, 67 б) сообщают нам, что египетские жрецы владели искусством влиять на мир с помощью обращения к демонам.

Предназначение демонов

Творец создал демонов, как и всех других нечистых сил, чтобы предоставить свободу выбора.

Демоны в наше время

В святых книгах сказано, что в наше время весь мир отдалился от духовности, и поэтому в наше время бесы встречаются существенно реже, чем во времена мудрецов.

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