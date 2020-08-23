Бьорк сыграет славянскую ведьму в драме про викингов

Знаменитая певица в картине про викингов сыграет Славянскую ведьму.

Звезда примет участие в съемках после 20-летнего перерыва.

Исландская певица Бьорк и ее дочь Исадора снимутся в фильме про викингов The Northman (Северянин) режиссера Роберта Эггерса. Знаменитости досталась роль «славянской ведьмы», пишет The Film Stage.

События в ленты разворачиваются в X веке в Исландии. Сюжет рассказывает о викинге по имени Амлет, который хочет отомстить убийцам своего отца.

Главная роль в картине досталась шведскому актеру Александру Скарсгарду.

54-летняя Бьорк будет ведьмой, роль 18-летней дочери певицы не уточняется. В фильме также снимется Николь Кидман.

Съемки уже стартовали в Ирландии. Выход ожидается в 2022 года.

Это будет первое появление Бьорк в кино после Танцующей в темноте Ларса фон Триера. Фильм вышел на экраны в 2000 году.

Напомним, что Лоуренс Фишберн пояснил свое отсутствие в новой Матрице. Актер, прославившийся ролью Морфеуса в кинотрилогии Матрица, рассказал, почему в четвертом фильме его появления ждать не стоит.