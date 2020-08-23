Аль Пачино и Де Ниро сыграют в новом боевике Ридли Скотта

К новому режиссерскому проекту Ридли Скотта присоединилось сразу несколько больших и очень больших звезд, а именно Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето и Адам Драйвер.

Речь о биографическом проекте под названием «Гуччи», посвященном убийству бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. В преступлении обвинили супругу убитого, которую суд приговорил к тюремному заключению сроком в 29 лет.

Обвиненную в убийстве жену сыграет Леди Гага. Что за роли достались Пачино, Де Ниро, Лето и Драйверу, не разглашается. Релиз «Гуччи» намечен на ноябрь 2021, но съемки начнутся лишь после того, как Скотт завершит производство рыцарской драмы «Последняя дуэль», приостановленное из-за карантина.